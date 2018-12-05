الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في كتاف وباقم بصعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء، مواقع استراتيجية في محيط مديرية كتاف غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر قائد "لواء التحرير" العميد فواز محمد صالح الزراري، أن "الجيش شن هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا في ميسره جبهة كتاف، تمكن على أثره من تحرير سلسلة جبال رشاحة، وسلسلة جبال المليل وتبة العلم وتباب المقنذعة"، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبرنت" الثلاثاء.

وأضاف، أن قوات الجيش اليمني أمنت الخط الواصل إلى وادي "آل جباره"، وسط تقدمها المتسارع للالتحام بوحدات الجيش المرابطة على مشارف مديرية كتاف.

وأكد العميد الزراري، أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيا الحوثية، فيما استعاد الجيش اليمني كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات.

وأوضح، أن الفرق الهندسية التابعة لمحور صعدة المرابط في جبهة كتاف، على تمشيط الطرقات والمزارع المحررة، من الألغام الأرضية، لافتاً إلى انتزاع كميات كبيرة من الألغام المتنوعة الأحجام والأشكال والأهداف.

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