قرقاش: الحل السياسي يوفر أفضل فرصة لإنهاء أزمة اليمن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة(وكالات)

قال الذكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء يبرهن على دعم الحكومة اليمنية ودعم التحالف

العربي للسلام. و إن السويد توفر فرصة حاسمة للنجاح في حل سياسي لـ اليمن.

و أضاف أن الحل السياسي المستدام بقيادة اليمن يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية. و أنه لا يمكن لدولة مستقرة، مهمة للمنطقة، أن تتعايش مع ميليشياتغير قانونية. و أن مجلس الأمن للأمم المتحدة 2216 يقدم خارطة طريق قابلة

للتطبيق.

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