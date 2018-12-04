وصول 50 جريح من الحوثيين الى مسقط للعلاج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أن 50 من الجرحى الحوثيين وصلوا إلى مسقط لتلقي العلاج. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن وفد الحوثيين سيغادر صنعاء صباح الثلاثاء، برئاسة محمد عبد السلام، وفي الغالب بصحبة مارتن غريفثس، متجهين إلى السويد لعقد جلسة المفاوضات.

ونشر مكتبه على حسابه الرسمي على تويتر، مساء الاثنين أن "50 من الجرحى في طريقهم الآن من صنعاء إلى مسقط لتلقي العلاج. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الاثنين، إن الوفد الحوثي المشارك في مفاوضات السويد يغادر صنعاء، الثلاثاء، في التاسعة والنصف صباحاً على متن طائرة كويتية، وأضاف أن "السفير الكويتي في صنعاء سيرافق الوفد الحوثي إلى السويد، ونتمنى نجاح المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين والوصول إلى حل للأزمة اليمنية".

ومن المتوقع المشاورات ستبدأ يوم الخميس السادس من ديسمبر، أو بحد أقصى الجمعة 7 ديسمبر، ومن المتوقع أن تكون إجراءات بناء الثقة، وفي مقدمتها موضوع إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من أول إنجازات هذه المشاورات، حيث وقع الطرفان (الحكومي والحوثي) في وقت سابق الاثنين، على اتفاق تبادل الأسرى، الذي تفاوض عليه مارتن غريفثس مع الطرفين.

وكان متحدث باسم ميليشيات الحوثي أعلن بدوره أن الطائرة التي تقل المصابين ومرافقيهم وصلت إلى العاصمة العمانية مسقط مساء الاثنين. يذكر أن مصادر دبلوماسية في مطارصنعاء كانت أكدت في وقت سابق، الاثنين، أن ميليشيات الحوثي ماطلت في إجراءات نقل من يقاتلون في صفوفها إلى المطار، تمهيداً لنقلهم إلى سلطنة عمان بالطائرة الأممية التي وصلت صباح الاثنين إلى مطار صنعاء.

ولفتت إلى أن غريفثس أبدى استياءه من عدم إيفاء الميليشيات الحوثية بعهودها، معتبراً أن مماطلة الحوثيين في نقل الجرحى تأتي في سياق تهربهم من حضور مشاورات السلام في السويد، كما سبق لهم فعل ذلك عندما عطلوا مشاورات جنيف الأخيرة. وتسبب هذا الأمر بتأخير إقلاع الطائرة الأممية التي كان من المفترض أن تنقل مصابي ميليشيات الحوثي لمسقط.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر بأن سبب تعطيل نقل جرحى الحوثيين هو تدخل قيادات حوثية مقربة من عبد الملك لاستبدال بعض الجرحى من أبناء القبائل بآخرين من أبناء عمومة وأقارب الحوثي. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت مبكر من صباح الاثنين تهيل عملية نقل الجرحى مع مرافقيهم الى مسقط عبر طائرة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بطلب من المبعوث الأممي وبتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية.وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أن طائرة أممية ستقوم بإخلاء الجرحى، يرافقهم 50 مرافقاً و3 أطباء يمنيين وطبيب تابع للأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط.

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