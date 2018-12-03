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مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يصل صنعاء اليوم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

يصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء اليوم الإثنين، وفق ما أفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن غريفيث "سيصل إلى صنعاء ظهر اليوم الإثنين" في إطار جهوده الساعية لعقد محادثات لتحقيق سلام في اليمن.

وكان المتمردون الحوثيون في اليمن أعلنوا الخميس أنهم سيشاركون هذا الأسبوع في مفاوضات السلام في السويد التي ترعاها الأمم المتحدة، في حال "استمرار الضمانات" بخروجهم وعودتهم الى اليمن.

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#الأمم المتحدة #أخبار عربية #مارتن غريفيث #اليمن

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