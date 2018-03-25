المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن في صنعاء للمرة الأولى

أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)

وصل مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، السبت إلى العاصمة اليمنية صنعاء في أول زيارة له للمدينة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين منذ سبتمبر أيلول 2014.

وسيلتقي الموفد الدولي الجديد البريطاني مارتن غريفيث في صنعاء مسؤولين عن جماعة الحوثيين الحليفة لإيران ضمن جولة استهلها بالعاصمة السعودية الرياض.

ووصل غريفيث رفقه مساعده معين شريم، وذلك في أول زياره له إلى اليمن منذ تعيينه في المنصب نهاية الشهر الماضي خلفا للموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أمضى ثلاث سنوات في الوساطة الدولية في اليمن دون تحقيق اختراق حاسم جراء مناورة الحوثيين.

وقال مصدر دبلوماسي، إن غريفيث سيجري مشاورات مع جماعة الحوثي حول خطة لاحياء مسار السلام والتهدئة العسكرية وتحسين آلية الاستجابة الانسانية لإنقاذ ملايين السكان اليمنيين الذين يواجهون شبح الموت جوعا.

من المتوقع أن ينتقل الموفد الدولي في وقت لاحق لذات المهمة إلى مدينة عدن الجنوبية العاصمة المؤقتة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ثم مدينة المكلا الساحلية على البحر العربي، قبل الذهاب إلى جنيف لحضور مؤتمر دولي للشؤون الإنسانية، والعودة إلى نيويورك في أول إحاطة له أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي منتصف الشهر المقبل.







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