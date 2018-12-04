العشرات تعرضن للاغتصاب جنوب السودان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تقدّمت أكثر من 150 امرأة وفتاة لطلب المساعدة في جنوب السودان بعد تعرّضهن للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي، وفق ما أفاد ثلاثة رؤساء لوكالات تابعة للأمم المتّحدة. وقال بيان مشترك لليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الشؤون الانسنية إنّ مسلّحين يرتدي العديد منهم بزات الجيش قاموا بالاعتداء على النساء والفتيات قرب مدينة بانتيو الشمالية.

ودانت الوكالات الثلاث "هذه الهجمات المقيتة" وطالبت سلطات جنوب السودان بضمان مثول المرتكبين أمام العدالة. وأشارت الوكالات الثلاث إلى أنّ العدد الحقيقي لحالات الاغتصاب أعلى بكثير، لأنّ معظم الحوادث لا يتم الإبلاغ عنه. وذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" الاسبوع الماضي أن 125 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب خلال توجههن الى مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أنشأتها منظمات إنسانية دولية في جنوب السودان الغارق في الحرب، والذي شهد منذ عام 2013 مستويات غير مسبوقة من العنف الجنسي.

ففي النصف الأول من عام 2018 تم الإبلاغ عن 2300 حادثة، الغالبية الساحقة منها استهدفت نساءً وفتيات. وأكثر من 20 بالمئة من الضحايا كانوا من الأطفال، وفق بيان الأمم المتحدة. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنّه بالإضافة إلى الاغتصاب، فإنّ العديد من الضحايا "تعرّضن للجلد والضرب بهراوات وأعقاب بنادق"، وسُلِبن مقتنياتهنّ البائسة بما فيها الملابس والأحذية وبعض الأموال وبطاقات التموين التي تسمح لهن بتسلّم مساعدات.

وقالت روث أوكيللو التي تعمل قابلة قانونية في المنظّمة "بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل في جنوب السودان، لم أشهد مثل هذه الزيادة الكبيرة من الناجيات من العنف الجنسي في مراكزنا التي تسعى إلى تقديم العناية الطبّية".

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