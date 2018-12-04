أكثر من ألف روسية متزوجة من مسلحي داعش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت روسيا عدد المواطنات الروسيات اللواتي غادرن مع أزواجهن المنتمين لداعش الى العراق وسوريا و يرغبن حاليا بالعودة الى وطنهن. و قالت مفوضية حقوق الإنسان الروسية إنها حصلت على أكثر من 1000 طلب من مواطنات روسيات للعودة الى روسيا, مضيفة أن أكثر من 1000 زوجة وأطفالهن يتعرضون للعنف الهائل الذي لا يمكن تصوره.

و أشارت مفوضية حقوق الإنسان الروسية الى انه "تم حكم معظمهن بالسجن المؤبد، أو يعيشن في الأسر، أو يستخدمن كزوجات لمسلحي التنظيم، وبالطبع يرغبن في العودة إلى وطنهن". و أكدت مسؤولة في مفوضية حقوق الإنسان الروسية أن "إعادة هؤلاء النساء إلى روسيا أمر صعب، إذ أنهن شاركن في نشاطات المنظمات الإرهابية، وبالتالي قد يشكلن تهديدا للمواطنين الآخرين، في حالة عودتهن".

المزيد:

ماذا يريد المرتزقة الروس من ليبيا وثرواتها؟

