مصدر أمني تونسي: متهم اعترف بحرق الصحافي الزرقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت الشرطة التونسية متهما بقتل الصحافي التونسي عبدالرازق الزرقي الذي انتشر له فيديو يوضح فيه أنه ينوي إضرام النار بنفسه احتجاجا على الوضع الاقتصادي في تونس.



الشاب اعترف بأنه من قام باشعال الولاّعة بالقرب من الزرقي عن غير قصد، لتلتهم النيران الفقيد، وفقا لمصدر أمني لإذاعة "جوهرة أف أم".

وتحاول السلطات التونسية السيطرة على الأوضاع في البلاد من خلال إيقاف بعض المتورطين في أعمال نهب وتخريب شهدتها الاحتجاجات.



وأضاف المصدر نفسه، أن التحريات مع المتهم، مازالت متواصلة للكشف عن كافة ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المتورطين فيها.

وفي وقت سابق، أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، ليلة البارحة بالاحتفاظ بشخص بشبهة التورط في القضية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة أشرف اليوسفي.

وأفاد أيضا بأن الأبحاث الأولية التي قامت بها أمس فرقة الشرطة العدلية بالجهة "بينت وجود شبهة جريمة القتل العمد في حادث وفاة المصور الصحفي".

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