شقيق الصحافي التونسي: أخي لم ينتحر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال البحري الزرقي شقيق الصحافي التونسي عبد الرزاق الزرقي إن أخاه لم ينتحر ، مؤكدا وقوع جريمة قتل وأن الأبحاث جارية مع مجموعة من الموقوفين ، جاء ذلك خلال مقابلة على قناة الوطنية الأولى. وأضاف البحري الرزقي ان لهم كل الثقة في القضاء لمحاسبة العصابة التي ضللت بأخيه .

وقال “دارت بيه عصابة، قالولو نعملو حاجة نحركو بيها الأحداث وكان في نيتو يلفت انتباه الشعب والدولة إلى الظروف الصعبة متاع القصرين خويا ما انتحرشي وما كانش ناوي ينتحر أما العصابة غدروه وحرقوه”. كما نفى ما يشاع حول أن الزرقي كانت له مشاكل نفقة أو مشاكل أخرى مع طليقته، وأكد أن علاقته كانت جيدة مع صاحب القناة التي يعمل لحسابها.

وقال الزرقي في شريط فيديو قبل وفاته "من أجل أبناء القصرين الذين لا يملكون مورد رزق، اليوم سأقوم بثورة، سأضرم النار في نفسي". وأعلنت نقابة الصحافيين التونسيين الثلاثاء إضرابا عاما في المؤسسات الإعلامية يوم 14 يناير المقبل، وأوضحت في بيان، أن الإضراب يأتي على خلفية "الوضع المتردي الذي بات عليه الإعلام لا سيما في القطاع الخاص من وضعيات هشة وانعدام الرقابة على المؤسسات التي لا تحترم الحقوق المهنية للصحافيين".

كما كشفت وزارة الداخلية عن توقيف مشتبه فيه في قضية وفاة المصور الصحافي والتي وصفتها "بالغامضة".

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