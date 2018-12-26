داعش يتبنى الهجوم على وزارة الخارجية الليبية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تبنى تنظيم داعش الارهابي الهجوم الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس واسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين.

ونشرت أحد المواقع التابعة للتنظيم الإرهابي بيانا تبنى فيه مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، الذي نفذه 3 عناصر من داعش.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول من وزارة الخارجية الليبية في طرابلس إن الهجوم نفذه انتحاريان، قتل أحدهما بعدما فجر نفسه، وقتل الآخر برصاص قوات الأمن الليبية.

ودانت دول عربية وغربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، كما نددت كل من جامعة الدول العربية، وتونس ومصر، وألمانيا و الجزائر و دول أخرى، فضلا عن الأمم المتحدة، الهجوم واصفة إياه بالإرهابي، الذي يستهدف ليبيا وشعبَها، إلى جانب السعي إلى عرقلة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، وإطالة أمد الأزمة الليبية.

وقالت جامعة الدول العربية، في بيان، إن الهجوم يؤكد أن يد الإرهاب الآثمة لا تتوانى عن ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الأبرياء والمدنيين، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود على المستويين الدولي والإقليمي، لمساعدة الشعب الليبي على تخطي هذه الأزمة على النحو الذي يضمن إحلال كامل الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة الأرض.

وعبّر وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الليبي الحاج محمد الطاهر سيالة، عن إدانة تونس للهجوم الارهابي، مشدداً على تضامن تونس الكامل مع ليبيا، حكومة وشعباً، ووقوفها معها في مواجهة الإرهاب.

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