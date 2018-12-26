مشاهد حصرية لموقع تفجير الخارجية الليبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي )

أدانت دول عربية وغربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، كما نددت كل من جامعة الدول العربية، وتونس ومصر، وألمانيا و الجزائر و دول أخرى، فضلا عن الأمم المتحدة، الهجوم واصفة إياه بالإرهابي، الذي يستهدف ليبيا وشعبَها، إلى جانب السعي إلى عرقلة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، وإطالة أمد الأزمة الليبية.



واسفر الهجوم الإرهابي عم مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 10 آخرون . ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم فيما قال مصدر أمني إن المهاجمين يشتبه بأنهم من متشددي تنظيم داعش الارهابي

صور حصرية حصلت عليها اخبار الان تظهر مبنى وزارة الخارجية الذي تعرض للهجوم الانتحاري و تظهر هذه الصور الجوية حجم الاضرار التي لحقت بمبنى وزارة الخارجية الواقع وسط العاصمة الليبية

قالت وزارة الصحة الليبية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، أحدهم مدير إدارة في وزارة الخارجية، ولم تعرف هويتا القتيلين الآخرين، بينما جرح عشرة آخرون. وذلك عندما هاجم انتحاريون وزارة الخارجية



دانت دول عربية وغربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، كما نددت كل من جامعة الدول العربية، وتونس ومصر، وألمانيا و الجزائر و دول أخرى، فضلا عن الأمم المتحدة، الهجوم واصفة إياه بالإرهابي، الذي يستهدف ليبيا وشعبَها، إلى جانب السعي إلى عرقلة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، وإطالة أمد الأزمة الليبية.

وقالت جامعة الدول العربية، في بيان، إن الهجوم يؤكد أن يد الإرهاب الآثمة لا تتوانى عن ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الأبرياء والمدنيين، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود على المستويين الدولي والإقليمي، لمساعدة الشعب الليبي على تخطي هذه الأزمة على النحو الذي يضمن إحلال كامل الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة الأرض.

وعبّر وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الليبي الحاج محمد الطاهر سيالة، عن إدانة تونس للهجوم الارهابي، مشدداً على تضامن تونس الكامل مع ليبيا، حكومة وشعباً، ووقوفها معها في مواجهة الإرهاب.

وأعرب الجهيناوي عن أمله، في أن تنجح الجهود المبذولة تحت رعاية الأمم المتحدة، في التوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة في ليبيا، يمكن من إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب الليبي، والتفرغ لجهود إعادة الإعمار.

في المقابل، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم، معربة عن خالص التعازي للشعب الليبي الشقيق في ضحايا الحادث، والتمنيات بسرعة شفاء المُصابين.

وفي ذات السياق، أكّد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في بيان الثلاثاء، عدم القبول بالمساس في أي مؤسسة رسمية ليبية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع الشعب الليبي لمنع الإرهابيين من تحويل البلاد لملاذ ومسرح للإجرام.

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