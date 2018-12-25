إدانة عربية ودولية لاستهداف الخارجية الليبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



دانت دول عربية وغربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

ونددت كل من جامعة الدول العربية، وتونس ومصر، وألمانيا ودول أخرى، فضلا عن الأمم المتحدة، الهجوم واصفة إياه بالإرهابي، الذي يستهدف ليبيا وشعبَها، إلى جانب السعي إلى عرقلة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، وإطالة أمد الأزمة الليبية.



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