انفجار قرب الخارجية الليبية في طرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفادت وكالة الأنباء الليبية بوقوع انفجار قرب مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس لهجوم مسلح.



و أوضحت الوكالة أن الانفجار وقع في مقر حكومة الوفاق الوطني المجاورة لوزارة الخارجية حيث شوهد دخان يتصاعد من محيط المبنىو بينما ذكر شهود عيان أن الانفجار سبقته أصوات اشتباكات متقطعة.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مسؤولة في الخارجية الليبية مقتل المسلحين الذين نفذا العملية الانتحارية أحدهما فجر نفسه والآخر قتل برصاص قوى الأمن، بينما سقط جريحين إلى الآن جراء الانفجار.

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