احتجاجات في تونس عقب إقدام صحفي على حرق نفسه

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

شهدت منطقتا القصرين و جبنيانة في تونس، مساء الاثنين، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين على خلفية انتحار مصور صحفي تونسي عن طريق حرق نفسه.

وقام العشرات من المتظاهرين في مدينة القصرين، بإحراق العجلات المطاطية وإغلاق للشوارع الرئيسية، ما أجبر الوحدات الأمنية التونسية إلى استعمال القوة لتفريق المحتجين.

ونددت الاحتجاجات، بتدهور الأوضاع الاجتماعية وتفاقم مؤشرات التنمية ، مطالبة باصلاح فوري للأوضاع المعيشية وايجاد حل للبطالة.

وظهر المصور الصحفي في مقطع فيديو، منددًا بتواصل التهميش لمدينته وارتفاع معدلات البطالة في البلاد، و ذلك قبل أن يٌضرم النار في جسده، و يلقى حتفه بعد نقله الى المستشفى.

وفي مدينة جبنيانة التابعة لمحافظة صفاقس، جنوب البلاد تجددت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي، إثر وفاة شاب أثناء ملاحقة أمنية له.

هذا وقد أرسلت وزارة الداخلية التونسية مئات العناصر الأمنية لمدينة جبنيانة، تحسّبًا لاحتمال توسع رقعة الاحتجاجات خصوصاً مع اقتراب ذكرى الثورة التونسية شهر يناير القادم وسط تخوف الحكومة من اتساع رقة الاحتجاجات.



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