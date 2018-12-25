داعش يهاجم قرية في طوزخرماتو ويختطف 4

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال مصدر أمني عراقي، إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هاجموا قرية في طوزخرماتو شمال محافظة صلاح الدين واختطفوا 4 أشخاص. وقال المصدر، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا مساء الاثنين، هجوماً على قرية باربارا التابعة لقضاء طوزخرماتو، وقاموا باختطاف 4 أشخاص"، وفقاً لما ذكرته "السومرية نيوز".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته". يذكر أن تنظيم داعش ينفذ بين فترة وأخرى عمليات إرهابية تستهدف المناطق الآمنة التي تم تحريرها من سيطرته، حيث يستهدف بتلك العمليات المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية

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