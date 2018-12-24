واشنطن تطالب قوات عراقية بسدّ الفراغ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال محادثاتٍ هاتفية مع الرئيسِ العراقي ورئيس الوزراء، دخول قوات عراقية لمسافة سبعين كيلومترا داخل سوريا لسد الفراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وكشفت مصادر سياسية لـ"سكاي نيوز عربية" أن وزير الخارجية الأمريكي طلب، خلال اتصال هاتفي، مع كل من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، أن تسند مهمة جديدة إلى الجيش العراقي أو قوة خاصة للتوغل بمسافة 70 كيلومترا داخل الأراضي السورية لسد الفراغ الذي سيخلفه انسحاب الجيش الأميركي من هناك

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