واشنطن: قرار الانسحاب يشمل وقف الغارات ضد داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب القوات من سوريا، يتضمن وقف الضربات الجوية ضد داعش.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤول أمريكي، إن القرار يشمل وقف الغارات بالكامل ضد التنظيم، والتي استمرت لـ 4 سنوات.

والأربعاء، أعلن البيت الأبيض انسحاباً كاملاً للقوات الأمريكية من سوريا، رحبت به روسيا ودول أخرى.

وقال ترامب في تغريدة له عبر "تويتر" إن القوات الأمريكية هزمت داعش، في حين اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية التي عملت مع القوات الأمريكية، في محاربة التنظيم، أن القرار جاء بمثابة "طعنة في الظهر"، وخاينة لدماء مقاتليها الذين عملوا في الميدن في محاربة التنظيم.

إقرأ أيضاً:

واشنطن: التحالف ضد داعش سيبقى موحدا