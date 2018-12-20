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واشنطن: التحالف ضد داعش سيبقى موحدا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (بيان)

أعلنت القيادة المركزية للتحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا أن التحالف سيبقى موحداً ومصمما في مهمته لسحق ودحر التنظيم.
و قال التحالف في تغريدة على موقعه على تويتر إن داعش لا يحتاج إلى أرض لكي يمارس تهديداته حيث سيبقى تمردًا إرهابيًا, كما أنه لا يزال يشكل تهديدًا مستمرًا للعراق عبر الحدود السورية.

و أضاف التحالف الدولي ضد داعش "لقد تم إحراز تقدم كبير ولكن لا يزال هناك عمل كبير يجب القيام به لهزيمة داعش. وسنواصل العمل عبر جميع محاولات وقف انتشار إيديولوجيتها السامة".
وتابع "التحالف الدولي و شركاؤه في العراق وسوريا إستعاد الغالبية العظمى من الأراضي التي كان داعش يحتلها وتم إحراز تقدم مهم في الأيام الأخيرة في المنطقة الأخيرة للجيوب التي بقي بها هذا التنظيم".

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