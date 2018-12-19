ترامب: هزمنا داعش في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا هزمت داعش.

وأشار ترامب في تغريدة له عبر "تويتر" إلى أنّ ذلك كان هدفاً لتواجد قواته هناك خلال فترة رئاسته الحالية.

من جهة ثانية، أكّد "البنتاغون" رداً على خطط الانسحاب من سوريا، والتي جائت على لسان مسؤولين أمريكيين، إن هناك نية، أمريكية بواصلة العمل مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة لأجل سوريا.

وقال مسؤولون أمريكيون، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء، إن واشنطن تبحث سحباً كاملاً للقوات من سوريا، مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش.



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