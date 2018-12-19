جيفري: على إيران وميليشياتها الخروج من سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



شدد المبعوثُ الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري ان على إيران ان تخرجَ هي والميليشياتِ المدعومة منها من سوريا من أجلِ تخفيف حدة التوتر في هذا البلد.



و قال جيفري في تصريحاتٍ صحفية إن وجودَ القواتِ الإيرانية وصواريِخها في سوريا يشكلُ تهديدا خطيرا لجيرانِ هذا البلد بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية, كما أن هذا الوجود يصعد التوتراتِ الإقليمية.

وقال جيفري في تصريحات في المجلس الاطلسي "هذا هو نوع التصعيد الذي يجلبه الوجود الايراني, لا يعني ذلك أننا لا نحب الإيرانيين بعيدًا عن شواطئهم, نحن لا نحب الوضع الخطير للغاية الذي يقدمونه إلى مرجل الخطر والرعب الذي هو الصراع السوري, لذا موقفنا هو أنهم بحاجة للذهاب من هذا البلد".

و تشير ملاحظات جيفري إلى الأهمية الاستراتيجية لإزالة القوات الإيرانية من سوريا لتهيئة بيئة مستقرة تمكن من تسوية سياسية للحرب الأهلية التي دامت سبع سنوات.

و تابع جيفري "إن وجود القوات الإيرانية، وخاصة قوات الإسقاط النفطي في سوريا ، هو أولاً وقبل كل شيء مصدر قلق في المنطقة ، وأيضاً مصدر قلق لكل دولة أخرى تقع على الحدود مع سوريا وللولايات المتحدة أيضاً".

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