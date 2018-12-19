لودريان يؤكد أن طرد داعش من سوريا أولوية

أخبار الآن | باريس - فرنسا (متابعات)



اعتبرَ وزيرُ الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تحريرَ الأراضي الأخيرة الخاضعة لاحتلالِ داعش في سوريا تبقى الأولوية المُطلقة.

ودعا لودريان إلى تحقيقِ الاستقرار في المناطقِ المُحررة من التنظيمِ الإرهابي خصوصاً على أيدي القواتِ الكردية والعربية التي تدعمها فرنسا.

وصرح لودريان في بياريتز في جنوب غرب البلاد حيث كان يعرض أولويات الرئاسة الفرنسية لقمة مجموعة الدول السبع في 2019، أن داعش يحتفظ بمواقع في شرق البلاد. وان استعادة قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف (الدولي) لهذه المواقع، هو الأولوية المطلقة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين أنه عازم على التخلص من المقاتلين الأكراد، المنتمين إلى وحدات حماية الشعب التي تقاتل تنظيم داعش في شرق البلاد، إذا لم يرغمهم الأميركيون على الانسحاب.

ويدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية في مواجهة مقاتلي داعش، لكن أنقرة تعتبرها منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً دامياً على الأراضي التركية منذ العام 1984.

ومنذ العام 2016، شنّت تركيا هجومين في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلي.

وذكّر الوزير الفرنسي بأنه "لن يكون هناك انتصار دائم على داعش ولا عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين من دون أن يكون هناك حلّ سياسي مقبول من جميع السوريين".

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