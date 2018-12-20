المغرب يرجح فرضية الإرهاب في مقتل السائحتين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء، إن البحث جار للتأكد من صحة فيديو يجري تداوله على المنصات الاجتماعية باعتباره توثيقا لجريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين، في منطقة الأطلس، وسط البلاد.

وأوضح الوكيل العام للملك في المحكمة، أن السلطات أوقفت مشتبها فيه ينتمي إلى جماعة متطرفة، فيما جرى التعرف على باقي المشتبه فيهم ويجري البحث عنهم في الوقت الحالي من أجل إلقاء القبض عليهم. وصرح مصدر أمني رفيع لوسائل اعلام أن فرضية العمل الإرهابي في مقتل السائحتين الاجنبيتين بمنطقة سياحية بضواحي مراكش المغربية تظل قائمة، لكن ليست مؤكدة بعد.

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