مقتل سائحتين اسكندينافيتين في جبال الأطلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان أنه تم توقيف مشتبه به اليوم في مراكش, بعد مقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب المغرب.

وأضاف المصدر نفسه أن المحققين يبحثون عن مشتبه بهم آخرين حاليا بعد العثور أمس على جثتي السائحتين، دنماركية ونروجية، على بعد 10 كلم من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير.

وكانت السلطات المغربية أعلنت الاثنين أنه تم العثور على جثتي المرأتين وعلى رقبتيهما "آثار عنف" بسبب أداة قطع.

وأبلغت السلطات عائلتي الضحيتين في بلديهما.

ونقلت صحيفة "بي تي" الدنماركية عن هيل بيترسن والدة الضحية الدنماركية لويزا فيتسراغر جيسبرسن (24 عاما) أن ابنتها "طعنت في رقبتها".



وقالت والدة الضحية إن العائلة نصحتها بعدم التوجه الى المغرب "بسبب الوضع الفوضوي". وبحسب المعلومات على صفحتها على فيسبوك فان لويزا كانت تدرس في النروج لكي تكون مرشدة سياحية وكانت تهوى المغامرات.



والضحية الاخرى تبلغ من العمر 28 عاما بحسب وسائل الاعلام المغربية.

وفرض طوق أمني كبير في منطقة إمليل بعد العثور على الجثتين وتم تعليق جولات التسلق في هذه المنطقة الجبلية السياحية بحسب وسائل الاعلام المغربية.

وتعتبر قرية إمليل محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا.

وتعتبر السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي وثاني أكبر جهة توظيف في المملكة بعد الزراعة.



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