الحوثيون يتهربون من اتفاقات السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة له عبر تويتر إن وفد الحوثيين في مفاوضات السويد، يسعون للتملص من الاتفاق قبل يومين من تنفيذه .



جاء هذا التصريح بعد تغريدة لعضو وفد الحوثيين عبد الملك العجري، قال فيها إن الاتفاق لا يتضمن تسليم الميناء أو خروج الحوثيين من الحديدة ، بل اقتصر على انسحاب القوات الشرعية المدعومة من التحالف من أطراف المدينة على حد قوله.

يشار الى أن كلام العجري يتنافى كليا مع تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، وموقف المنظمة الدولية.

الشرعية اعتبرت وعلى لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، تصريحات الحوثيين بأنها انقلاب صريح على اتفاق السويد الذي لم يجف حبر توقيعه، مشدداً على أن الاتفاق نص على انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى.

الخلافات الجديدة حول الاتفاق تأتي بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الخاصة بعملية السلام في اليمن التي يبذلها المبعوث الأممي والتي يسعى من خلالها لإخراج الميليشيات ونشر قوات أممية في الحديدة، والتي أبدى رغبته بنشرها خلال منتصف الأسبوع الجاري.

المبعوث الأممي طالب الطرفين بالالتزام باتفاق الهدنة والانخراط في التطبيق الفوري لبنود اتفاق ستوكهولم الذي ذكرت مصادر متطابقة أن تنفيذه سيبدأ الثلاثاء.



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