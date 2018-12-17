اليماني: وقف اطلاق النار في الحديدة فجر الثلاثاء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ، يوم الأحد، إن وقف إطلاق النار في الحديدة سيدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء، ودعا اليماني المبعوث الأممي إلى ضمان تنفيذ الحوثيين لبنود اتفاق السويد.

وطالب خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام بالسويد، يوم الأحد، مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن بضمان انسحاب الانقلابيين الحوثيين من الحديدة.

ووجه اليماني خطابا للمبعوث الأممي، شدد فيه على ضرورة ضمان تنفيذ الانقلابيين بنود الاتفاقات والانسحاب الكامل من المدينة، وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان اتفاق السويد وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب الحديدة وتهديد سكانها.

وكشف وزير الخارجية اليمني أن هناك فريقاً يضم 30 مراقباً بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، يشرف على عملية انسحاب الحوثيين من المدينة وموانئها، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من الحديدة.

وكان اتفاق ستوكهولم في ختام مشاورات السويد نص على انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوما، والانسحاب من مدينة الحديدة خلال 21 يوما.

وأكدت الحكومة اليمنية في وقت سابق أهمية تنفيذ الاتفاقات الناتجة عن مشاورات السلام في السويد، مشددة على ضرورة إلزام الحوثيين الانقلابيين بتنفيذها.

وجدد محمد الحضرمي، نائب وزير الخارجية اليمني، خلال لقائه في الرياض سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حرص الحكومة على الاستمرار في الانخراط بإيجابية ضمن مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، بغية تخفيف معاناة اليمنيين والتي تسببت بها المليشيا الحوثية الانقلابية.

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