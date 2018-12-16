سوريا الديمقراطية ترفض مشاركة السيطرة على نفط سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفضت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة فصائل معارضة مدعومة من الولايات المتحدة على بعض حقول النفط في شمال شرقي سوريا كما رفضت سوريا الديمقراطية ان تضم الى صفوفها جماعات بأعداد كبيرة من نفس الفصائل بينما رحبت بالانضمام الفردي.

ولم يلقَ الرد الرسمي من قوات "سوريا الديمقراطية" القبول من طرف المعارضة المسلحة الّتي تطالب من خلال بعض العشائر العربية في منطقة "الجزيرة" بحصتها من حقول النفط.

وكشفت المصادر أن عدم قبول سوريا الديمقراطية بانضمام جماعات من المعارضة المسلحة لها، يأتي لمخاوف ما بعد مرحلة القضاء على تنظيم "داعش"،إذ لم تُثبت بعد ملامح مشروعها الّذي يضم مختلف المكونات السورية وسط تهديدات أنقرة بشنّ هجومٍ برّي عليها.

ويرفض المسؤولون في كلا الطرفين الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول تقاسم حقول النفط بين قوات "سوريا الديمقراطية" وفصائل من المعارضة المسلّحة.

نفى العقيد مهند الطلاع، قائد جيش "مغاوير الثورة" وجود مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية حول السيطرة على بعض حقول النفط، قائلاً "لم نتفاوض مع سوريا الديمقراطية أبداً".

وبالرغم من محاولات واشنطن تكثيف الجهود لمحاربة "داعش" في آخر معاقله على الحدود مع العراق، إلا أن انضمام فصائل من المعارضة المسلحة إلى قوات سوريا الديمقراطية يبدو أمراً صعباً في الوقت الراهن.

وتسيطر قوات "سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف فصائل عربية وكردية وسريانية تدعمها واشنطن على أكثر من ثلث مساحة الأراضي السورية، وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المقاتلين ومناطق السيطرة بعد قوات الأسد.

وتخضع مختلف حقول النفط شمال شرقي سوريا لسيطرة قوات "سوريا الديمقراطية"، وهي من أغنى المناطق السورية بالنفط والغاز.

وتعد حقول نفط رميلان بريف الحسكة والعمر بريف دير الزور أبرز حقول النفط التي تسيطر عليها "سوريا الديمقراطية"، بالإضافة لحقول نفط السويدية بريف الحسكة، وكذلك التنك في الريف الشرقي لدير الزور.

ويحصل بعض مقاتلو "العشائر العربية" الذين يحاربون "داعش" ضمن قوات "سوريا الديمقراطية" على رواتبهم من بيع النفط، كما هي الحال لدى قوات "الصناديد" الّتي يتزعمها الشيخ حميدي دهام العاصي الجربا، شيخ مشايخ قبيلة "الشمّر" العربية في سوريا.

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