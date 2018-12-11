القصة الكاملة لانهيار "داعش" من الداخل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبيد أعبيد)

سؤال يطرح نفسه، حول أسباب انهيار تنظيم "داعش" الإرهابي، بين من يرجعه إلى هزائمه الميدانية في أكبر معاقله في العراق ثم سوريا، ومن يعزوه إلى شح موارده من الأموال والذخائر.



لكن في الضفة الأخرى، يوجد رأي آخر حول التنظيم من الداخل، يرويه منشقين عنه.

القصة الكاملة لأفول تنظيم داعش الإرهابي، وانهياره الداخلي، تبدأ من الـ28 من مايو الماضي، حينما فجر قيادي كبير منشق عن "داعش"، وهو "سعد الحنيطي"، أسرارا عن كون التنظيم "بات على وقع حرب داخلية بين قيادييه".



"الحنيطي" أردني الجنسية، برر انشقاقه عن التنظيم، لتولي العراقيين مناصب الصفوف الأولى، دون سند علمي، وتولى بعضهم مناصب شرعية دون أن يحسن أحدهم قراءة الفاتحة، بحسب شهادته عن التنظيم.



وأكد ان هزيمة "داعش"، جاءت من الداخل أكثر من الخارج، بعد شن حملة اعتقال "الفقهاء" العراقيين، وإصدار فتاوى تبيح قتلهم، دون استثناء حتى من يوجد منهم بداخل سجون "داعش". وهي الفتوى التي أصدرها وزير إعلام التنظيم "أبو محمد فرقان" في 2016، وأثارت انتقادات عنيفة في صفوف عناصر التنظيم.



حروب "الثأر" الداخلية، أيضا كانت من أسباب أفول التنظيم، لاسيما ما تسرب من أنباء، مستهل مارس 2016، تفيد بنشوب حرب ثأر داخل التنظيم الإرهابي، بين زعامات عراقية و73 هولنديا، أغلبهم من أصول مغاربية، انتهت بـإعدام 8 من الهولنديين، واعتقال 65 الآخرين داخل سجون "داعش".

والسبب يعود إلى أحقاد إقليمية بين قيادات عراقية وأخرى أوروبية من أصول مغاربية.

عامل آخر يفسر تقهقر تنظيم "داعش"، يعود إلى الخيانات الكبرى التي وقعت في صفوف التنظيم، وسعي زعيم التنظيم المختفي، أبو بكر البغدادي، إلى الانتقام.

ففي أكتوبر الماضي، أمر البغدادي بإعدام أكثر من 300 من عناصره، بسبب الاشتباه في خيانتهم له، عقب الهزائم المدوية للتنظيم في الموصل.

وضمن الذين أعدموا، قيادات مهمة في التنظيم، منهم أبو البراء الأنصاري، سيف الدين العراقي، أبو عثام عفري، أبو إيمان الموحد، ومروان حديد الصوري.

ما دفع بعض مسلحي التنظيم الإرهابي، إلى الهروب إلى أماكن مجهولة، خوفاً على حياتهم، بعدما علموا بمخططات البغدادي.

وهو ما ظهرت بعض آثاره للعالم في فبراير الماضي، إذ استطاع رجال قبائل عراقيون في منطقة بين العراق وسوريا، إلقاء القبض على داعشيين منشقين، سعودي ومغربي.

ويُظهر الفيديو رجال قبائل يقبضون على شخصين قال أحدهما إنه من الباحة في السعودية، فيما قال الثاني إنه من المغرب، وإنهما منشقان عن الدواعش.

سبب آخر أسقط التنظيم من الداخل، يرجع إلى رجوع فئة عريضة من عناصر التنظيم عن غيهم وأفكارهم المتطرفة، ففي أكتوبر الماضي، طالب ألماني في تنظيم "داعش"، من سلطات بلاده بإعادته، معبرا عن ندمه الشديد للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي.

وحشية تنظيم "داعش"، كانت أيضا من الأسباب الداخلية لأفوله ونهايته، ففي الوقت الذي كان يسعى إلى فزع العالم بصوره ووحشيته، انقلب السحر على الساحر، وبدأت قيادات الإعلام الداعشي، تطلق ساقيها للريح هروبا من التنظيم.

محمد علي، كندي الجنسية، واحد من هؤلاء، الذين صنعوا الصورة الوحشية للتنظيم على شبكة الأنترنت، يعترف انه "تعب من وحشية التنظيم الإرهابي وتصدير الرعب للعالم".



صراع الأجنحة داخل التنظيم، هو الآخر، كان أكبر عامل فشل ساهم في أفول التنظيم بنهايته، الصراع الحاصل بين التيار المتشدد الذي يتزعمه "أبو مرام الجزائري"، والثاني تيار ما سمي بـ"المناهجة"، الأقل تشددا، والذي عانى من الاعدامات الداخلية، بدعوى "نشر التميع".

لكن بعد كل فتاوى القتل والتكفير، عادت قيادة التنظيم الإرهابي "داعش"، في سبتمبر عام 2017، لتعميم بيان تعلن فيه رسميا، وبشكل مفاجئ، عدولها عن جميع الفتاوى، التي سبق وعممتها، أيام سيطرتها على مساحات واسعة في العراق وسوريا.



وجاء هذا التعميم في ذروة نزاع داخلي دام عدة أشهر، وشمل تصفيات بين القياديين والأتباع.



وأمام قرائن الفشل هاته، يظل التساؤل قائما حول مصير متزعم التنظيم، أبو بكر البغدادي، المختفي عن الأنظار، خاصة بعد أنباء مقتله في غارة روسية في سوريا.. ناهيك عن إعلان التنظيم رسميا، مقتل أبرز رفاقه.

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