قتل قائد عام ما يسمى بقاطع شرق الفرات العسكري في داعش

أخبار الآن | ريف شرق دير الزور - سوريا (خاص - حسام الأحبابي)

أفادت مصادر استخباراتية خاصة لأخبار الآن بقتل القائد العسكري لما يسمى بقاطع شرق الفرات في داعش المكنى "أبو إسلام البلجيكي" اثناء تصدي العشائر العربية لهجوم التنظيم في ريف دير الزور الشرقي. و أوضحت المصادر ذاتها أن قناصاً ينتمي للعشائر العربية تمكن من قتل البلجيكي قرب بلدة البحرة, مضيفة أن حالة من الانهيار أصبات قادة التنظيم على خلفية قتل قائد عام ما يُسمى بقائد عام قاطع شرق الفرات.

و تابعت المصادر الخاصة لأخبار الآن أن " الاسم الحقيقي لأبو إسلام البلجيكي هو محمد جواد كاظمي وهو من سكان مدينة الأهواز في إيران, وكان أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة في العراق". و تابعت المصادر أن البلجيكي كان يعمل والي محافظة ديالى شمال شرق بغداد, وبعد دخول تنظيم داعش اُلقي القبض عليه من قبل ميليشيات حزب الله العراقي عام 2014 الماضي بعد أن اُصيب خلال مواجهات مسلحة في ناحية جلولاء قبل أن يتمكن من الهروب من السجن, ثم إنتقل الى مناطق جنوب كركوك, وهناك أعدم

الكثير من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء حزب البعث العراقي المنحل في مناطق شمال بغداد, بحسب المصادر ذاتها. و تابعت المصادر الاستخباراتية الخاصة أن " أبو إسلام البلجيكي لقب نفسه أبو عمر الكردي ثم إنتقل الى مناطق غرب الانبار نهاية عام 2016 الماضي وعمل والي العسكر العام لقاطع الفرات وأثناء تقدم القوات الأمنية العراقية عام 2017 هرب الى مناطق ريف دير الزور الشرقي حيث عمل هناك مسؤول ما يسمى لدى داعش بجيش العسرة, ثم مسؤول عام ديوان الجند في التنظيم الارهابي".

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