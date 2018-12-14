غريفيثس يدعو لإنشاء نظام مراقبة في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، اليوم الجمعة، أمام مجلس الأمن، إلى العمل سريعا على إنشاء نظام مراقبة في اليمن لمراقبة تطبيق الإتفاق الذي تم التوصل إليه أمس بشأن مرفأ الحديدة.

وأوضح غريفيثس أن الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت، الذي سبق وأن قاد بعثات للأمم المتحدة، وافق على ترؤس آلية المراقبة هذه، مضيفا أنه من المرتقب وصوله منتصف الأسبوع المقبل الى المنطقة.

اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أن اتفاق السويد، خطوة مهمة وكبيرة نحو تحقيق السلام في اليمن، مقدماً شكره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدوره في التوصل للاتفاق.

وقال غريفثس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بشأن الاتفاق، إن الحكومة اليمنية لعبت دوراً مهماً في التوصل لاتفاق الحديدة.

وشدد المبعوث الأممين على أهمية وقف القتال في الحديدة، بما يسمح للأمم المتحدة، بلعب دور فعال لتقديم الاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى أن الأمم املتحدة تعمل الآن على خطة أممية لكيفية إدارة ميناء الحديدة.

وقال غريفثس إنّ الاتفاق في السويد، شمل فتح ممرات إنسانية في مدينة تعز، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين هناك.

وأشار المبعوث الدولي، إلى أن تبادل السجناء، سيتم في منتصف الشهر القادم يناير/كانون الثاني، تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي، وسيشمل نحو 4 آلاف سجين.

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