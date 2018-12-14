غريفثس: اتفاق السويد خطوة كبيرة نحو السلام في اليمن

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أن اتفاق السويد، خطوة مهمة وكبيرة نحو تحقيق السلام في اليمن، مقدماً شكره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدوره في التوصل للاتفاق.

وقال غريفثس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بشأن الاتفاق، إن الحكومة اليمنية لعبت دوراً مهماً في التوصل لاتفاق الحديدة، لافتاً إلى أنّ الحكومة اليمنية لعبت دوراً مهماً في التوصل للاتفاق.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في مدينة الحديدة اليمنية، إلى جانب وجود سبل لتفاهم مشترك بين الأطراف اليمنية حول تعز.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية وقف القتال في الحديدة، بما يسمح للأمم المتحدة، بلعب دور فعال لتقديم الاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى أن الأمم املتحدة تعمل الآن على خطة أممية لكيفية إدارة ميناء الحديدة.

وقال غريفثس إنّ الاتفاق في السويد، شمل فتح ممرات إنسانية في مدينة تعز، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين هناك.

وأشار المبعوث الدولي، إلى أن تبادل السجناء، سيتم في منتصف الشهر القادم يناير/كانون الثاني، تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي، وسيشمل نحو 4 آلاف سجين.



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