الغفلي: الإمارات دعمت اليمن على الصعد كافة

أخبار الآن | السويد - (خاص)

من جانبه قال السفير الإماراتي سالم خليفة الغفلي لأخبار الآن، إن الإمارات أدت دورا مهما في اليمن، على الصعيد العسكري والسياسي والإنساني. كما أنها دعمت جهود الأمم المتحدة، بغية تحقيق السلام في اليمن.

وأضاف الغفلي لأخبار الآن: "الإمارات لها دور عسكري وسياسي وإنساني في اليمن، على الجانب العسكري هناك 5000 جندي يدعمون القوات اليمنية، وتمكنوا من تشكيل ضغط كبير على الإنقلابيين في الحديدة، ومن جلبهم إلى طاولة المفاوضات وقبول ما عرض عليهم، بالنسبة للجانب السياسي فإن دولة الإمارات تدعم جهود الأمم المتحدة وقدمت لها كل ما من شأنه تسهيل مهمته للوصول إلى ماوصل إليه، بالنسبة للجانب الإنساني فإن دولة الإمارات قدمت الدعم الكبير لأخواننا وأشقائنا في اليمن ومازالت وستبقى تقدم هذا الدعم في المستقبل".

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