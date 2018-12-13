قرقاش: ما حدث في السويد خطوة يجب البناء عليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - وكالات

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن ما حدث في السويد مهم، لكنه يظل مجرد خطوة أولى يجب البناء عليها.

وأكد قرقاش، على أهمية أن يكون الحل السياسي في اليمن، مستداماً ويضمن استقراراً على المدى الطويل.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية، "الحوثيون أدركوا أنّ الضغط العسكري على الحديدة سيحررها إذا لم يقبلوا التسوية".

وشدد قرقاش على أن التزام المملكة العربية السعودية، والإمارات، تجاه اليمن، التزام تاريخي وليس ظرفياً

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعلن الخميس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في مدينة الحديدة اليمنية، إلى جانب وجود سبل لتفاهم مشترك بين الأطراف اليمنية حول تعز، لافتاً إلى وجود جولة أخرى من المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

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