"المفوضية" تتوقع عودة 250 ألف لاجئ سوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى وطنهم خلال عام 2019.

وأضافت أن الكثير من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية يتعين على النظام السوري المساهمة في حلها.

وكشفت بيانات المفوضية أن نحو 37 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في العام الحالي.

وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية في إفادة صحافية إن نحو 5.6 مليون لاجئ سوري ما زالوا في بلدان مجاورة تشمل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.

وقال عوض "نتوقع في هذه المرحلة عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري خلال 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التي نعمل بها ونزيل العقبات التي تعرقل عودتهم".

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