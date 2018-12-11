قوات سوريا الديمقراطية تحرر مستشفى هجين بدير الزور

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تحرير مستشفى هجين الواقع داخل البلدة التي تمثل آخر جيب لتنظيم داعش شرقي سوريا عند الحدود مع العراق.

وهذا احدث تقدم للقوات المدعومة من الولايات المتحدة منذ أن توقف تحركها بعد احتلال داعش على مناطق كان قد خسرها في الآونة الأخيرة في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان «تمكّن مقاتلونا من تحرير كامل مستشفى هجين بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش». وأضافت القوات المؤلفة من مقاتلين أكراد وعرب أن فرقها الهندسية شرعت بإزالة الألغام والمتفجرات التي وضعها داعش داخل المستشفى وفي محيطه.

وبالتزامن مع الهجوم على بلدة هجين وما حولها، عززت القوات العراقية تواجدها على الحدود لمنع أي هجمات أو تسلل للمسلحين.

ويندرج هجوم قوات سوريا الديمقراطية على هجين والقرى القريبة منها في إطار «المرحلة الأخيرة» من الحرب ضد تنظيم داعش في الأراضي السورية.

وتؤكد قوات سوريا الديمقراطية وجود تنسيق مع القوات العراقية في المعارك.

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