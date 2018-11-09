قتلى بهجوم للنظام السوري على المعارضة في اللطمانة
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قتل 22 مسلحاً من فصائل المعارضة في هجوم شنته قوات النظام السوري على منطقة منزوعة السلاح في إدلب شمال غرب سوريا فجر الجمعة 9 تشرين الثاني (نوفمبر).
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن كمائن قوات النظام قتلت أفرادا من الفصيل المعارض، وإصابات العشرات، خلال اشتباكات اندلعت الليلة الماضية في موقع تابع للمعارضة بمنطقة اللطمانة السورية.
وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى للخسائر البشرية في الشمال السوري منذ بداية عام 2018.
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