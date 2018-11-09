قتلى بهجوم للنظام السوري على المعارضة في اللطمانة

... مقتل عشرات من مسلحي داعش بغارات للتحالف غرب الأنبار ​قتل عشرات المسلحين من داعش جراء غارات جوية شنتها قوات التحالف الدولي، فجر اليوم، غرب جبل سنجار وفي محافظة الأنبار.

... النصرة تشن سلسلة اغتيالات في إدلب أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع 6 عمليات اغتيال في الساعات الـ 24 الأخيرة، إثر عملية إعدام جماعي نفذتها هيئة تحرير الشام في إدلب بحق 5 أشخاص

... "داعش" يشن هجوما على "الفرقة 17" بالرقة والنظام يرد بالصواريخ شنت قوات النظام السوري فجر اليوم غارات جوية على مدينة الرقة بعدما قام تنظيم داعش بالهجوم على على مقرات عسكرية تابعة لقوات النظام شمالي مدينة الرقة..

... السيسي: سنتصدى لأي عدوان على الخليج جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التأكيد على استعداد بلاده التصدي لأي عدوان في حال تعرض أمن الخليج العربي للخطر أو لتهديد مباشر

... العفو الدولية تدين احتلال الحوثيين لمشفى الحديدة أكدت منظمة العفو الدولية، أن ميليشيات الحوثي احتلت سطح المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة الحديدة غربي اليمن.