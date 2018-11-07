مقتل عشرات المتطرفين في غارات للتحالف شرق سوريا

أخبار الآن | سوريا (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 45 متطرفاً على الأقل من تنظيم داعش خلال اليومين الماضيين في شرق سوريا في غارات جوية شنها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم المتطرف. وأطلقت قوات سوريا الديموقراطية منذ العاشر من أيلول/سبتمبر المرحلة الاخيرة من هجومها الهادف الى طرد داعش من هذا الجيب الأخير الذي يتحصن فيه التنظيم المتطرف في شرق سوريا.

وتأتي هذه الضربات في حين أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، التي تؤازر التحالف برا تعليق عملياتها ضد تنظيم داعش في 31 تشرين الأول/أكتوبر ردا على القصف التركي لمواقع عسكرية كردية في شمال سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان يوم الاثنين والثلاثاء قتل 28 من متطرفي التنظيم في قصف شنه التحالف الدولي". واستهدفت الغارات الثلاثاء، بشكل خاص، المتطرفين الذي كانوا يحاولون الهجوم على حقل الازرق النفطي، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديموقراطية في شمال بلدة هجين التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيم.

وتضاف هذه الخسائر الى حصيلة يوم الاثنين عندما قتل 17 متطرفاً خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، بحسب المرصد. وأشار المرصد الى أن قوات سوريا الديموقراطية اضطرت للرد على الهجوم على الرغم من إعلانها وقفاً "مؤقتاً" لعمليتها العسكرية المدعومة من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

وكان متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية كينو غابريل قد أوضح مؤخرا لوكالة فرانس برس انه رغم تعليق الهجوم ضد التنظيم فإن "العمليات الدفاعية" لن تتوقف. وقتل 12 عنصراً على الأقلّ من قوّات سوريا الديموقراطية الأحد في تفجير سيارة مفخّخة يقودها انتحاري من التنظيم، استهدفت موقعاً للقوات في شرق سوريا.

وأطلقت قوات سوريا الديموقراطية منذ العاشر من أيلول/سبتمبر المرحلة الاخيرة من هجومها الهادف الى طرد تنظيم داعش من هذا الجيب الأخير الذي يتحصن فيه التنظيم المتطرف في شرق سوريا.

وتعرضت القوات، بعد أن تمكنت من التقدم في مناطق عدة، للخسارة حيث ولم يتمكّن التحالف، الذي يدعم القوات جوا، من توجيه ضربات ضد المتطرفين بسبب سوء الأحوال الجويّة،بحسب المرصد.

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