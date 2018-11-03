ارسال تعزيزات جديدة لحدود العراق وسوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أرسل الجيشُ العراقيُ تعزيزاتٍ جديدة قوامها لواءان إلى مدينة القائم غربي محافظةِ الأنبار، الواقعة على الحدود مع سوريا، تحسباً لهجمات قد يشنها تنظيم داعش الذي يبعد خمسةَ كيلومترات عن الحدود.

وأوضحت وزارة الدفاع العراقية أن لواءي الـ 27 و الـ 28 من فرقة المشاة السابعة في الجيش، وصلا إلى مدينة القائم غربي محافظة الأنبار لتأمين الحدود مع سوريا.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من سيطرة مسلحي التنظيم على مواقع جديدة بمحافظة دير الزور السورية، بالقرب من الحدود مع العراق.

وأضافت وزارة الدفاع العراقية "أن التعزيزات العسكرية الجديدة تم نشرها على مقربة من الحدود السورية تحسباً لأي طارئ، ولصدّ أي محاولة لعناصر داعش شن هجوم يستهدف الحدود العراقية".

وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجساً للحكومة العراقية في بغداد منذ سنوات طويلة حيث كانت منفذاً لتدفق مسلحي تنظيم القاعدة في السابق، ولاحقاً مسلحي تنظيم داعش.

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