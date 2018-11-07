الجيش يواصل تقدمه بالحديدة لقطع ممرات إمداد الحوثي

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)

واصل الجيش اليمني اليوم الأربعاء عمليات تمشيط الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة، وتقدم نحو حي 7 يوليو في إطار خطته لإحكام الطوق على المدينة وإغلاق ممرات الإمداد لعناصر الميليشيات في الأحياء الداخلية للمدينة.

إلى ذلك، استهدفت طائرات التحالف خلال الساعات الماضية مواقع وتجمعات الميليشيات عند الأطراف الشمالية للمدينة، في سلسلة غارات تمهيدية تمكن الجيش من التقدم نحو الخط الرابط بين الحديدة ومحافظتي المحويت و حجة

وكان مصدر عسكري، ذكر مساء الثلاثاء، أن وحدات من الجيش اليمني مشطت دوار المطاحن والمواقع القريبة منه، قبل أن تشن هجوماً موسعاً مكنها من السيطرة على شركة "مطاحن البحر الأحمر" والمرافق التابعة لها بالكامل.

يذكر أنه إثر المعارك المحتدمة في أحياء الحديدة لقي ما لا يقل عن 23 عنصراً حوثياً مصرعهم في المواجهات الممتدة في الأحياء الشمالية الشرقية والأحياء الجنوبية، في حين سلم 14 من عناصر الميليشيات أنفسهم بينهم مجموعة من القناصة، إضافة إلى مغادرة عشرات القادة والمسلحين الحوثيين المدينة نحو صنعاء وحجة.

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