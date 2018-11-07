مقتل العشرات من المقاتلين في معارك محافظة الحديدة في اليمن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل العشرات من المتمردين والمقاتلين في المعارك المتواصلة في محيط مدينة الحديدة في غرب اليمن، بحسب ما أعلنت اليوم مصادر في القوات الشرعية اليمنية . وأكدت مصادر طبية مقتل 27 حوثيا متمردا بينما قتل 12 من القوات الموالية للحكومة.



كما أكّد مسؤولون في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس أن القوات الموالية للحكومة أحرزت "تقدما محدودا" في الجهتين الشرقية والجنوبية للمدينة ومينائها. وتجري المعارك بإسناد من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، والذي نفذ الغارات الجوية، بحسب مصادر عسكرية.

ويشهد محيط مدينة الحديدة منذ الخميس معارك عنيفة بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم العسكري من ايران.

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