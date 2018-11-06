الجيش اليمني يتقدم نحو مدينة دمت بالضالع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً جديداً، في جبهتي مريس، ودمت، غربي محافظة الضالع، وتمكنت من استعادة السيطرة على سلسلة جبلية مطلة على مديرية دمت ، يأتي ذلك وسط تقهقر للمليشيات، وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي الحديدة ضيّقت قوات الجيش اليمني الخناق على الميليشيات الحوثية ، بعد أن طوقت المدينة من الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية، ولم تترك لها سوى المنفذ الشمالي للفرار.



وأكد الجيش الوطني أن قوات الشرعية باتت على مشارف ميناء الحديدة ولم يعد يفصلها عنه سوى نحو 5 كيلومترات، مضيفاً أن العشرات من عناصر الميليشيات سلموا أنفسهم وألقوا أسلحتهم.

قوات الشرعية وبعد سيطرتها على المدخل الشرقي للمدينة، تقدمت في شارع الخمسين باتجاه مستشفى 22 مايو وسط تراجع للميليشيات باتجاه أحياء وسط الحديدة للاحتماء بالمناطق السكنية والمدنيين.

يأتي ذلك فيما أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، في وقت سابق الاثنين، سيطرتها على صوامع ومطاحن البحر الأحمر وجولة الشحاري شرق الحديدة وطردها ميليشيات الحوثي من المنطقة.

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