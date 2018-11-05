انهيارات في صفوف الحوثيين بصعدة والحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

أعربت القوات الشرعية في اليمن الاثنين عن تأييدها لعقد محادثات سلام وذلك خلال الأسابيع المقبلة، في رغبة للحد من وتيرة أعمال العنف، رغم تجدّد المعارك في محيط مدينة الحديدة وعدة مناطق أخرى سيطر الجيش اليمني، الاثنين، على مستشفى 22 مايو، فيما تدور حرب شوارع في حي 7 يوليو لملاحقة الميليشيات الانقلابية بالحديدة.

في ظل دعوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لعقد محادثات سلام خلال الأسابيع المقبلة، فإنه بدوره يؤكد على رغبته في خفض وتيرة أعمال العنف، بالرغم من تجدّد المعارك في محيط مدينة الحديدة.

كما أكد التحالف التزامه بخفض وتيرة أعمال العنف في اليمن كما أنه يدعم بشدة العملية السياسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة.

ومن جانب آخر كثفت القوات الشرعية اليمنية، لعملياتها العسكرية على جبهات صعدة والضالع والبيضاء، حيث حققت تقدما ملحوظا، وسط تراجع لميليشيات الحوثي.

في الساحل الغربي، لم تكن الإشتباكات أقل ضرواة، حيث خاضت القوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي، مواجهات مع الحوثيين المدعومين من إيران، في الجبهة الشرقية لمدينة الحديدة. التي تهدف من خلالها إلى الوصول لخط الشام الرابط بين الحديدة وحجة، وهو الخط الرئيسي الممتد للحوثيين إلى داخل المدينة.

وفي ذات المدينة الساحلية، تمكنت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، من السيطرة على كلا من صوامع ومطاحن البحر الأحمر، وجولة الشحاري شرق الحديدة، وطردها ميليشيات الحوثي من المنطقة.

لم تقف انتصارات القوات اليمنية إلا هذا الحد، بل أحرزت تقدما ميدانيا في منطقة الكيلو 16، لتصل إلى منطقة الصالح شرق الحديدة، وتستعيد السيطرة على كلية الهندسة.

تقدم كبير أحرزته القوات الشرعية خلال اليومين الماضيين، يأتي وسط انهيار في صفوف الحوثيين، التي تكبدت خسائر بشرية وعسكرية فادحة.

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