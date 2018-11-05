حرب اليمن تحصد طفلا كل عشر دقائق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة وجود 11 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأعلن المدير الإقليمي للمنظمة خيرت كالاباري أن طفلا يموت كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية وضعف العلاج في اليمن، مؤكدا على أن الأطفال هم الأكثر تضررا من الحرب.

وتناول المسؤول الأممي أرقاما خطيرة بتوصيفه لواقع البلاد، مبينا أن "الحرب والوضع الاقتصادي السيئ بات يهدد نحو 1.8 مليون طفل بسبب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، منهم 400 الف دون سن الخامسة مهددون بالموت بسبب سوء التغذية".

وأشار إلى أنه تبين "بعد زيارته لمستشفى الثورة في الحديدة وهو المستشفى الوحيد العامل هناك، أن المستشفى أصبح يوم الجمعة الماضي خارج النطاق الممكن الوصول إليه بسبب الحرب"، موضحا أن "مستويات المطاعيم انخفضت إلى حد كبير. كما أن هناك أمراضا مثل الحصبة والدفتيريا ولا مناعة لتفاديها، ولذلك تفشى هذان المرضان اللذان لهما آثار فتاكة على الأطفال".

وبخصوص مياه الشرب، تقول المنظمة إن "نحو 16 مليون شخص لا يحصلون على المياه النظيفة ومواد النظافة الصحية، بما في ذلك 1.2 مليون شخص هم بحاجة ماسة لذلك. فيما يشكل انقطاع أو عدم الوصول المنتظم لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة خطراً كونه يقف وراء انتشار مرض الكوليرا والأمراض الأخرى المنقولة عبر المياه في اليمن".

كما أن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن لم تعد تعمل بسبب الدمار الذي لحق بها أو نقص في الميزانية التشغيلية أو الأيدي العاملة. لم يتم دفع أجور العاملين في المجال الصحي لأكثر من سنتين.

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