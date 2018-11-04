الجيش اليمني يسيطر على مداخل الحديدة بالكامل

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّنت القوات المشتركة اليمنية من احكام السيطرة على مداخل محافظة الحديدة بشكل كامل، بالتزامن مع الحملة العسكرية التي بدأتها الجمعة الماضي.

وبعد اشتباكات عنيفة استخدمت خلالها مختلف الأسلحة الثقيلة مع مليشيات الحوثي، تمكنت القوات المشتركة من السيطرة على مداخل المحافظة الجنوبية والغربية والشرقية.

ويتزامن ذلك مع سيطرة القوات اليمنية على شارع الخمسين في محافظة الحديدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإنقلابية، وارتفاع وتيرة الاشتباكات بين الطرفين في محيط جامعة الحديدة.

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