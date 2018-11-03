وفاة الوجه الإنساني في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

تستمر معاناة اليمنيين خصوصاً الأطفال منهم في ظل الحصار التي تفرضه ميليشيات الحوثي على المناطق التي تسيطر عليها، وآخر فصول هذه الازمة هي وفاة الطفلة أمل حسين بسبب سوء التغذية.

"أمل حسين" / من منّا لم يرَ صورتها او يسمع قصتها / تلك الفتاة ابنة السبع سنوات التي لُقّبت بـ"الوجه الإنساني" لحرب اليمن، فارقت الحياة في العاصمة اليمنية صنعاء بسبب سوء تغذية حاد بعد أشهر من معاناتها من أمراض متفاقمة جراء استمرار الازمة.

صحةُ أمل / التي أثارت صورتها ذات الملامح الهزيلة الرأي العام العالمي / قد تدهورت في مخيمات اللاجئين بسبب القيء والإسهال المتكرر وتوفيت بعد ثلاثة أيام من خروجها من المستشفى.



وصرحت والدتها أن الطبيب أخبرها ان تنقل طفلتها الى مستشفى آخر ولكن وضع العائلة المادي لا يسمح بذلك، وأضافت أنها تعاني من الخوف والقلق على أطفالها الآخرين بعد وفاة ابنتها أمل.

ووفقاً لتقارير أعدتها هيئة الأمم المتحدة ذكرت أن ما يقارب 14 مليون شخص في اليمن يواجهون خطر المجاعة، بسبب الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المناطق التي تسيطر عليها.

ويُعاني أكثر من 3.3 مليون من أطفال ونساء حوامل ومرضعات من سوء التغذية الحاد وهناك أكثر من من مئة الف طفل متضرر في محافظة الحديدة التي تعتبر أكثر المناطق تضرراً بسبب الحصار وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية من قبل ميليشيات الحوثي.

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