غوتيريس يدعو لوقف "أعمال العنف" في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة لوقف "أعمال العنف" في اليمن والدفع باتّجاه محادثات سلام تضع حداً للحرب.

وقال غوتيريس لصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك "أوّلاً، ينبغي وقف أعمال العنف في كل مكان، مع وقفها فوراً في محيط البنى التحتيّة الحساسة والأماكن ذات الكثافة السكانية".

وأضاف أنّ "اليمن يقف اليوم على حافة هاوية" في وقت عبّرت فيه وكالة إغاثة دولية عن خشيتها من أن ملايين الأشخاص قد يواجهون خطر المجاعة في النزاع.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعاً مسلّحاً بين قوات الحكومة الشرعية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتدخّل تحالف بقيادة السعودية دعماً للقوات الحكومية في آذار/مارس 2015 بهدف وقف تقدّم المتمرّدين.

وأودت الحرب بحياة نحو 10 آلاف شخص وتسبّبت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتّحدة.

وقال غوتيريش إنّه في غياب تحرّك، يمكن أن يواجه ما يصل إلى 14 مليون شخص، أي نصف عدد سكان اليمن، خطر المجاعة في الأشهر المقبلة، مقارنة بتسعة ملايين يواجهون المجاعة حالياً.

وقال غوتيريش "هناك الآن فرصة للسلام في اليمن"، مشدّداً على أنّ "موجة الزخم المتنامية هذه يجب أن تتمّ الاستفادة منها".

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