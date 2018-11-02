غارات للتحالف على قاعدة جوية في صنعاء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه استهدف قاعدة جوية في العاصمة صنعاء التي تنتشر فيها ميليشيات الحوثي.



وقال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن هذه العملية شملت تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها بقاعدة الديلمي الجوية بصنعاء.

وأضاف المالكي أن مطار صنعاء الدولي ما زال مستمرا بالعمل أمام حركة الطائرات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية اخرى.



الى ذلك قتل العشرات من أفراد مليشيات الحوثي في العملية العسكرية التي أعلنت عنها الشرعية اليمنية بمدينة الحديدة صباح اليوم الجمعة.

وأسفرت العملية حتى اللحظة عن سقوط عشرات القتلى من أفراد المليشيات الحوثية بعد اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة دارت بين قوات الجيش اليمني والمليشيات شرق المدينة.



وذكرت وسائل إعلام أن ألوية العمالقة تتقدم بعد منطقة "كيلو 16"، موقعة عشرات القتلى والجرحة في صفوف المليشيات الحوثية.

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