قتلى وجرحى بعملية عسكرية للشرعية اليمنية في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل العشرات من أفراد مليشيات الحوثي في العملية العسكرية التي أعلنت عنها الشرعية اليمنية بمدينة الحديدة صباح اليوم الجمعة.



وأسفرت العملية حتى اللحظة عن سقوط عشرات القتلى من أفراد المليشيات الحوثية بعد اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة دارت بين قوات الجيش اليمني والمليشيات شرق المدينة.

وذكرت وسائل إعلام أن ألوية العمالقة تتقدم بعد منطقة "كيلو 16"، موقعة عشرات القتلى والجرحة في صفوف المليشيات الحوثية.



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