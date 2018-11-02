بدء العملية العسكرية لقوات الشرعية في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بدأت صباح اليوم الجمعة الشرعية اليمنية تنفيذ العملية العسكرية التي أعلنت عنها في مدينة الحديدة اليمنية.

وأسفرت العملية حتى اللحظة عن سقوط عشرات القتلى من أفراد المليشيات الحوثية بعد اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة دارت بين قوات الجيش اليمني والمليشيات شرق المدينة.

وتأتي الحملة العسكرية بالتزامن مع غارات نوعية شنتها مقاتلات التحالف العربي الجمعة على مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي في محيط منطقة "كيلو 16" جنوب شرقي مدينة الحديدة.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.



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