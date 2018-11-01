قوات الجيش اليمني تحرّر مرتفعات جديدة بمديريّة باقم في صعدة

أخبار الآن | دبي - الامارت العربية المتحدة (وكالات)

نجحت قواتُ الجيش اليمني، مُـسنودةً بالتحالفِ العربي، من تحريرِ مرتفعاتٍ جديدة في معاقلِ مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية باقم في محافظةِ صعدة، شمال البلاد. وقال المركزُ الإعلامي للقواتِ المُسلحة أن العملية العسكرية اسفرت عن مقتل العشراتِ من افرادِ المليشيات الانقلابية.

وأكد العميد أديب الشهاب، أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية. وأشار إلى أن من بين القتلى "قناصة" كانوا يتخفّون داخل خنادق صخرية وجروف جبلية في سلسلة العتيم والسلسلة الممتدة من جبل رمدان أمام جبل الكوز غرب باقم.

وذكر القائد العسكري اليمني، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة معدات عسكرية (خفيفة ومتوسطة) من ضمن الأسلحة والمعدات العسكرية التي نهبتها المليشيات الحوثية الانقلابية من معسكرات الجيش، حيث خلفتها وراءها في جبال العتيم، ولاذت بالفرار باتجاه مدينة باقم.

وأشار العميد الشهاب إلى أن هذه العملية تأتي في إطار تضييق الخناق على المليشيا الانقلابية في باقم، وإجبارها على الانسحاب أو الاستسلام وتجنيب المنطقة المزيد من الخراب والدمار. ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها الميداني في جبهة باقم باستمرار، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.



اقرأ المزيد:

اليمن يرحّب بالدعوات الدولية لإحلال السلام