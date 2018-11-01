ميليشيات الحوثي تختطف مصورا صحفيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اختطفت مليشيات الحوثي مصورا صحفيا من أحد شوارع العاصمة صنعاء واقتادته إلى مكان مجهول، حسب ما أعلنت وسائل إعلام. وفي الـ 25 من أكتوبر الماضي، اختطفت مليشيات الحوثي، 20 صحفيا في صنعاء، أثناء إقامتهم لندوة صحفية حول موضوع خطاب الكراهية في الإعلام.



ويقبع عدد من الصحفيين في سجون الحوثيين ويقدم البعض إلى محاكمات صورية. من جانب آخر، شنت ميليشيات الحوثي قصفاً بالدبابات على قرى في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وأدى القصف إلى إصابة مدني وتضرر أحد المساجد.

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